El desastre de la nova actualització de Windows 10

Actualitzada 09/02/2021 a les 18:07

Windows ha actualitzat el seu sistema operatiu Windows 10 i ha provocat un desastre: fallen les aplicacions i en molts dispositius apareix l'anomenada 'pantalla blava de la mort'. Aquest problema és a les versions KB4598299 i KB4598301, les més noves.Les dues noves versions del sistema haurien de resoldre problemes anteriors a NET Framework 3.5 i 4.8, però provoquen fallades del sistema importants. Els usuaris amb versions 1909, 2004 i 20H2 de Windows 10 són els afectats.El portal BetaNews ha informat sobre el problema anomenat 'pantalla blava de la mort'. Aquest error provoca que la pantalla es posi de color blau i apareix una icona amb la cara trista que avisa d'un problema al sistema que obliga a reiniciar el dispositiu de cop i l'atura. Això passa quan el nucli del sistema operatiu no es pot recuperar d'un error, llavors tota la feina que no s'hagi guardat es perd. El pitjor de tot és que a vegades s'entra en un bucle infinit, no es pot resoldre el problema i la 'pantalla blava de la mort' no deixa d'aparèixer una vegada i una altra.