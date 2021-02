Desconvoquen la vaga indefinida a Dentix després del «canvi d'actitud» de l'empresa

En el mateix comunicat, CCOO i la UGT recorden que el passat 19 de gener van firmar un acord d'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) pel qual es van poder conservar almenys 812 llocs de treball. Arran d'aquesta entesa, el pròxim 28 de febrer s'hauran d'executar 1.700 acomiadaments.Durant la negociació, tant l'administració concursal com el fons Advent –grup que té intenció d'adquirir 76 clíniques de Dentix- es van comprometre a abonar les nòmines de les persones treballadores com a contraprestació al seu treball, tal com asseguren els sindicats.