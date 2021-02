Una cinquantena d'eurodiputats reclama la dimissió de Borrell per la visita a Rússia

La visita a Rússia

«La presidenta de la Comissió Europea hauria d'actuar si Borrell no renuncia per voluntat pròpia», exigeix aquest grup d'eurodiputats un dia abans que el cap de la diplomàcia europea comparegui al ple de l'Eurocambra per donar explicacions sobre el viatge.Un portaveu de l'executiu europeu ha assegurat aquest dilluns que Borrell té el suport de Von der Leyen i que la visita era «necessària», malgrat les «dificultats». El cap de premsa de Borrell ha afegit que «no es penedeix» d'haver-hi anat. Per a l'Alt Representant «l'agressiva» roda de premsa amb el ministre d'exteriors rus i l'expulsió dels diplomàtics ha demostrat que Rússia no vol mantenir un «diàleg constructiu» amb Brussel·les. «Tot i que no és totalment inesperat, és lamentable», ha dit Borrell en una publicació a la seva pàgina web.En una tensa roda de premsa amb Borrell, el ministre d'exteriors rus Sergei Lavrov va acusar la UE d'actuar amb «arrogància» i de manera «poc educada» davant la condemna de l'opositor Alexei Navalni. A més, va fer un paral·lelisme entre el seu cas i el dels presos catalans. Al seu torn, l'Alt Representant va exigir l'alliberament de Navalni, però també va felicitar el Kremlin per la vacuna Sputnik.Poc després de la trobada, Rússia anunciava l'expulsió de tres diplomàtics per presumptament participar en manifestacions de protesta per l'empresonament de Navalni. Un fet que Brussel·les nega.