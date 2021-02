Sud-àfrica atura temporalment la vacunació amb AstraZeneca pels dubtes sobre l'efectivitat contra la seva nova variant

Un estudi preliminar apunta que el vaccí donaria poca protecció en casos lleus i moderats de la variant sud-africana

Sud-àfrica ha aturat temporalment l'administració de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca després que un estudi preliminar hagi revelat que dona una «protecció mínima» contra la nova variant de la covid-19 detectada al país. Si bé els resultats inicials de l'assaig indiquen poca efectivitat en casos lleus i moderats de la soca sud-africana, els experts esperen que el vaccí segueixi sent eficaç per prevenir els casos greus. El país ha rebut un milió de dosis de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca i havia de començar a vacunar els pròxims dies. El ministre de Salut, Zweli Mkhize, ha dit aquest dilluns que el govern està a l'espera de rebre assessorament per decidir com podria utilitzar aquesta vacuna ara que el 90% dels nous casos són per la nova soca.