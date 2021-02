Sanitat reparteix les dosis de la vacuna d'AstraZeneca a les comunitats

Al llarg del mes de febrer, Espanya té previst rebre un total d'1.810.575 de dosis

Actualitzada 08/02/2021 a les 08:32

El Govern inicia aquest dilluns el repartiment entre les diferents comunitats i ciutats autònomes de les 196.800 dosis de la vacuna d'AstraZeneca i la Universitat d'Oxford contra la covid, la tercera que s'administrarà al territori nacional després de les de Pfizer i Moderna.Les primeres dosis d'aquesta vacuna van arribar a Espanya aquest dissabte i per al seu repartiment es prendrà com a base l'Estratègia Estatal de Vacunació, ha informat el Ministeri de Sanitat.Es tracta del primer enviament que Astrazeneca realitza al nostre país, després de la recent autorització de comercialització de la vacuna per a adults majors de 18 anys per part Agència Europea del Medicament (EMA) i l'aprovació de la Comissió Europea.Al llarg del mes de febrer, Espanya té previst rebre un total d'1.810.575 de dosis d'aquesta vacuna, segons va anunciar divendres passat la ministra de Sanitat, Carolina Darias.A diferència de les vacunes de Pfizer i Moderna, d'ARN missatger, la d'Astrazenaca s'administrarà a persones d'entre 18 i 55 anys, tal com va aprovar la Comissió de Salut Pública, ja que la seva eficàcia no ha estat prou comprovada en majors d'aquesta edat.Aquesta setmana es començarà a vacunar amb la nova vacuna als professionals i treballadors sanitaris i sociosanitaris en actiu no inclosos prèviament en els grups 2 i 3 i l'interval recomanat en l'administració entre la primera i segona dosi serà d'entre 10 a 12 setmanes, segons va informar el Ministeri de Sanitat.Amb la incorporació dels enviaments previstos d'AstraZeneca, el Govern espera distribuir al llarg del mes de febrer més de 4 milions de dosis de les tres vacunes.La nova vacuna arriba quan la incidència acumulada en aquesta tercera onada continua baixant i els contagis han experimentat també un descens, segons les dades facilitades aquest diumenge per les comunitats autònomes.Encara que amb l'amenaça d'una nova variant, la brasilera, de la qual ja divendres passat es va detectar un cas a Madrid, el primer a Espanya, i el reconeixement per part del Ministeri de Sanitat que la britànica pot ser més greu i letal.