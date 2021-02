Actualitzada 08/02/2021 a les 23:14

Netflix ha anunciat que preveu estrenar aquest any el seu primer programa de telerealitat produït a Espanya, que portarà per nom 'Insiders'. Impulsat per la firma iZen, es tracta d'un nou format en què pot participar qualsevol i que té un premi final de 100.000 euros. La productora acaba d'obrir el càsting virtual, per participar en el qual cal ser major d'edat i «voler viure alguna cosa totalment nova». 'Insiders' s'afegirà a l'oferta d'aquest tipus de programa que ja té Netflix, com ara 'The Circle', 'Love is blind' o 'Too hot to handle'.