Madrid dedicarà més de 12.000 euros a recollir banderes espanyoles 'deteriorades' de balcons de veïns

És un projecte cultural de 'creació contemporània'

L'Ajuntament de Madrid, governat per PP i Ciutadans, ha invertit 12.750 euros en un projecte que té com a finalitat la realització d'una peça artística amb les banderes d'Espanya 'deteriorades' dels madrilenys.Fonts de l'Ajuntament de Madrid han precisat que el projecte «no és per a renovar les banderes dels balcons».El procés perquè veiés llum aquest projecte va començar el 19 de setembre de 2019, quan es va ordenar la publicació del decret pel qual es va aprovar la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a la creació contemporània i a la mobilitat nacional i internacional 2019 i les corresponents bases.El projecte 282, denominat 'La Bandera' i sol·licitat com a persona física per Mario Gutiérrez, que proposa utilitzar 150 banderes d'Espanya en mal estat, va obtenir 80 punts: 40 per interès cultural, 15 per interès sociocultural, 15 per viabilitat i difusió del projecte i 10 per trajectòria, segons el Consistori.«La decisió va correspondre als components independents de la comissió de valoració, que va emetre un informe en la seva sessió del 14 de novembre de 2019», afegeix.Aquesta ajuda, juntament amb la resta aprovades, es va formalitzar el 30 de desembre de 2019 amb base als punts obtinguts, i en el cas de 'La Bandera' amb una quantia de 12.750 euros.D'acord amb la convocatòria, el termini de justificació és de tres mesos, a comptar des de la finalització del termini per a la realització del projecte, és a dir, des de l'1 de gener fins al 31 de març de 2021.En un àudio remès als mitjans de comunicació, la portaveu de Más Madrid a l'Ajuntament de la capital, Rita Maestre, ha dit que això demostra que «no hi ha ningú als comandaments» de la cultura a la ciutat de Madrid i del Govern de José Luis Martínez-Almeida, que «abandona» al sector cultural i que «no té un projecte modern ni modernitzador per a la nostra ciutat en l'àmbit cultural».Maestre ha indicat que l'Àrea de Cultura té 13.000 euros de diners públics per a gastar-se en un projecte del qual només ha llegit la paraula 'bandera', mentre el Govern municipal no cobreix les necessitats socials a través de les targetes família que segueixen sense lliurar-se a la ciutat de Madrid i que no fa arribar als emprenedors i a les pimes les ajudes que promet l'alcalde.El Govern municipal ja ha gastat 300.000 euros en màstilc i banderes, als quals cal sumar els 13.000 euros assignats a aquest projecte cultural, segons la portaveu de Más Madrid.Per a Maestre, el Govern de Martínez-Almeida té «molt poc interès» en el sector cultural «profundament colpejat per la crisi, en els treballadors del sector i en els artistes que esperen el suport de l'Ajuntament de Madrid i no projectes com aquest».