La vacuna de Pfizer pot neutralitzar tres variants del coronavirus

La contínua evolució del SARS-CoV-2 «exigeix un seguiment continu de l'eficàcia de la vacuna per a les variants emergents»

Actualitzada 08/02/2021 a les 18:04

La vacuna de Pfizer i BionTech neutralitza tres variants del SARS-Cov-2 aparegudes al Regne Unit i Sud-àfrica, encara que aquesta capacitat de neutralització «va ser lleugerament inferior» enfront d'una de les sorgides en aquest últim país, segons un estudi de sèrum de 20 persones que ja havien rebut la immunització.Les variants de SARS-CoV-2 aparegudes al Regne Unit i Sud-àfrica comparteixen la mutació N501Y, mentre que la soca sudafricana té la mutació E484K, totes en la proteïna Spike (S) i que «podrien augmentar l'afinitat» d'aquesta per receptor ACE2 de les cèl·lules humanes, a través del qual el virus entra en elles.Un equip de la Universitat de Texas (EUA) va dissenyar combinacions de les mutacions trobades en aquestes variants circulants i van analitzar sèrums de 20 participants en un assaig clínic prèviament publicat de la vacuna BNT162b2 de Pfizer, obtinguts dues o quatre setmanes després de la immunització amb dues dosis espaiades tres setmanes.En cada sèrum es va comprovar la neutralització de la variant no mutant del SARS-CoV-2, així com la dels virus mutants, indica la revista Nature Medicine.Els autors van trobar «proves de neutralització dels virus mutants» en el conjunt de sèrums, amb una «lleugera variació», perquè la neutralització contra la mutació E484K «va ser lleugerament inferior» que en la N501Y.L'estudi assenyala a més que la N501Y també «sembla ampliar la gamma d'hostes que el virus pot infectar per a incloure als ratolins», assenyala la publicació.Els autors conclouen que la contínua evolució del SARS-CoV-2 «exigeix un seguiment continu de l'eficàcia de la vacuna per a les variants emergents».