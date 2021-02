La defensa de Bárcenas planteja un acarament amb Rajoy si donen versions contradictòries

Actualitzada 08/02/2021 a les 12:13

L'advocat de Luis Bárcenas, Gustavo Galán, ha plantejat un acarament entre l'extresorer del PP i l'expresident del govern espanyol i del partit Mariano Rajoy. Galán ha fet la petició després de sol·licitar que Rajoy comparegui com a testimoni per «coherència processal» tenint en compte l'escrit presentat per Bárcenas a la Fiscalia Anticorrupció. «No és que m'agradi com a advocat generar cap mena de circ» però «resultaria il·lògic processalment que no demanés» la testifical de Rajoy, ha dit l'advocat, que ha plantejat «la possibilitat d'un acarament» per contrastar la versió de l'expresident amb la del principal acusat al judici sobre el finançament opac del PP, en cas que donin versions contradictòries.