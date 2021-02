França imposa a les escoles l'ús exclusiu de mascaretes quirúrgiques

Actualitzada 08/02/2021 a les 09:37

A partir d'aquest dilluns, els alumnes de l'educació francesa no podran utilitzar les anomenades mascaretes artesanals, sinó que serà obligatori usar les quirúrgiques de tipus 1, amb un filtrat superior al 90%, per ordre del Govern.La mesura, que va ser avançada per l'Executiu el passat 1 de febrer, entra en vigor en el marc de les noves iniciatives per a frenar les variants més contagioses, com la britànica, la presència de la qual continua creixent al país.A més, amb l'objectiu de frenar la propagació de les variants brasilera i sud-africana, la Direcció General de Salut (DGS) ha decidit reforçar el rastreig de casos, l'aïllament de positius i facilitar el tancament de classes.Els dispositius fora de l'escola també s'han adaptat. A partir d'ara totes les proves PCR que donin positiu hauran d'anar seguides d'un segon test per identificar la variant en les següents 36 hores.Els casos positius d'aquestes dues variants hauran d'aïllar-se durant deu dies i no set, com ocorre a França amb els positius de la soca tradicional i majoritària al país fins ara.La DGS precisa que la mesura es deu a la «forta capacitat de contagi d'aquestes dues variants», que requerirà a més fer una segona prova de diagnòstic després del període d'aïllament. Si torna a donar positiu, el malalt haurà de romandre aïllat set dies més.Els qui siguin identificats com a cas contacte hauran de passar la PCR el mateix dia amb un test específic que permeti rastrejar les variants.