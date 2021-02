Europa torna a buscar astronautes, 11 anys després

Es demanen coneixements científics i una edat entre els 27 i els 37 anys

L'Agència Espacial Europea (ESA) ha avançat aquest dilluns que la seva campanya per a reclutar de quatre a sis nous astronautes, la primera en onze anys, s'obrirà entre el 31 de març i el 28 de maig i s'inscriu en l'objectiu d'emprendre «un veritable relleu generacional» en aquest organisme, amb seu a París.Els seleccionats «treballaran al costat dels astronautes de l'ESA en actiu mentre Europa s'endinsa en una nova era d'exploració espacial», indica el seu comunicat, en el qual s'anima especialment a les dones a postular, perquè es vol ampliar la diversitat de gènere en les seves files.«Europa està ocupant el seu lloc en el centre de l'exploració espacial. Per a arribar més lluny que mai, necessitem ampliar les nostres mires com mai. Aquest procés de reclutament és el primer pas per a això», va dir el director general sortint, Jan Wörner.Quan acabi el termini per a enviar les candidatures començarà el procés de selecció, que constarà de sis fases i està previst que finalitzi a l'octubre de 2022.L'ESA oferirà el pròxim dia 16 més detalls de la seva campanya de selecció, que planeja triar de quatre a sis astronautes, segons van indicar fonts de l'agència.Des de 1978, tres anys després de la fundació de l'ESA, només hi ha hagut tres processos de selecció.En l'actualitat hi ha set en actiu, sis homes i una dona, de Dinamarca, Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit, que van ser triats al maig de 2009.Al setembre d'aquest any, van començar el seu entrenament bàsic sis, i el setè, l'alemany Matthias Maurer, es va unir formalment al cos europeu d'astronautes al juliol de 2015.La caserna general dels astronautes europeus és a la ciutat alemanya de Colònia. Segons l'ESA, els postulants han de tenir coneixements científics i apunta que l'edat ideal és aquella entre els 27 i els 37 anys.Els candidats han de saber anglès i al llarg de la seva formació també aprendran rus, la segona llengua oficial en l'Estació Espacial Internacional.«La diversitat en l'ESA no sols ha d'aplicar-se a l'origen, edat, formació o gènere dels nostres astronautes, potser també a les discapacitats físiques», va afegir el director d'Exploració Humana i Robòtica de l'ESA, David Parker, que llançarà per a tal fi el 'Projecte de Viabilitat de Parastronautes', que no va ser detallat.