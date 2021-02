Es confirmen 479 casos de la variant britànica, 2 de la sud-africana i 1 de la brasilera a Espanya

Simón ha reconegut que n'hi ha més que no s'han notificat

Actualitzada 08/02/2021 a les 19:18

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha confirmat 479 casos de la variant britànica B117 del coronavirus, que es localitzen en les diferents comunitats autònomes, encara que ha reconegut que n'hi ha més que no s'han notificat.Ho ha avançat Simón en roda de premsa en la qual ha informat també de l'existència de dos casos de la variant sud-africana.Es tracta de dues persones que van viatjar des de Sud-àfrica i, «amb la informació disponible», cap d'elles ha originat cap cas secundari, ha precisat Simón.A més, hi ha un cas notificat de la variant brasilera en una persona que va ser identificada a l'aeroport en arribar a Espanya, per la qual cosa va ser posada «immediatament en quarantena».