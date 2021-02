Els metges adverteixen de les seqüeles després de passar la covid com la fatiga o el dolor generalitzat

Un dels principals símptomes és la sensació de falta d'aire, que pot limitar les activitats bàsiques de la vida diària

Actualitzada 08/02/2021 a les 19:12

Professionals de l'Hospital del Vinalopó d'Elx han advertit de les seqüeles que poden presentar els pacients amb covid, com la fatiga, el dolor generalitzat o la incapacitat funcional per reprendre les activitats que realitzaven abans de contagiar-se.Davant l'augment de casos de coronavirus registrats en aquesta tercera onada, els especialistes de Fisioteràpia d'aquest centre hospitalari han explicat que un dels sistemes més afectats és el musculoesquelètic.Segons ha informat l'hospital en un comunicat, la falta d'exercici o activitat física i el confinament, en els casos lleus, i una estada prolongada al llit, en els més greus, poden afectar de manera prolongada i, fins i tot, permanent al pacient.Els principals símptomes musculoesquelètics són la fatiga constant, el dolor generalitzat i la incapacitat funcional per a dur a terme les tasques que realitzaven anteriorment.A nivell respiratori, un dels principals símptomes és la dispnea, la sensació de falta d'aire, que pot limitar les activitats bàsiques de la vida diària, segons ha explicat la supervisora de Fisioteràpia del citat hospital, Cristina González.A més de l'afectació al sistema cardiovascular, com l'augment del ritme cardíac o la generació de trombes, o al neurològic.D'aquesta manera, els pacients que pateixen d'aquesta malaltia són tractats per un equip multidisciplinari que aborda tots els aspectes que s'hagin vist afectats i la fisioteràpia s'inclou en totes les fases.