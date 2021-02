Segons un estudi, el sud de la Xina s'ha convertit en un «entorn adequat» per un gran nombre d'espècies de ratpenats

Els efectes del canvi climàtic podrien haver impulsat l'aparició del SARS-CoV-2, el virus que ha provocat la pandèmia de la covid-19. Ho revela un estudi publicat a la revista Science of the Total Environment, on els investigadors defensen que haurien trobat una «primera evidència». El document argumenta que durant el darrer segle les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle han transformat el tipus de vegetació del sud de la Xina, convertint els seus hàbitats naturals en «adequats» per un gran nombre d'espècies de ratpenats. «Aquest punt d'accés global és on podria haver aparegut el SARS-CoV-2», conclou l'estudi.