Els científics confirmen que l'epidèmia de coronavirus descendeix a tota Europa

Portugal, Espanya, Eslovènia i República Txeca són els països on menys retrocedeix l'epidèmia

Actualitzada 08/02/2021 a les 19:07

La pandèmia de coronavirs descendeix a tota Europa, excepte a Grècia, segons l'informe enviat a la Comissió Europea pel grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOMSC) de la Universitat Politècnica de Barcelona.Aquest grup de recerca elabora informes periòdics per als governs i per a la Comissió Europea i en l'últim, que va enviar divendres passat, constata que la situació de l'epidèmia mostra «una millora generalitzada al continent» i que en «cap país hi ha un creixement fort».Segons aquest informe, «Portugal amb incidències encara enormes (1,5%) i Espanya, Eslovènia i República Txeca amb entre 0,8 i 0,9%» són els països on menys retrocedeix l'epidèmia.De fet, segons el quadre de dades epidèmiques enviat pels científics a la CE, Portugal, amb un indexi de creixement potencial de l'epidèmia (EPG) de 1.338 punts -més de 100 és reg alt-, destaca entre els països europeus.Després de Portugal se situa la República Txeca, amb un EPG, de 905, seguida d'Eslovènia (811), Espanya (673), Letònia (626), Estònia (563), Eslovàquia (499) i Malta (457).Els únics països que estan amb un risc de rebrot per sota de 100 són Noruega (72), Finlàndia (95) i Dinamarca (99), mentre que Grècia està amb un EPG de 120 i Bulgària de 127.«Les incidències són molt grans però estancades o en reculada. De moment, la tendència és bona. Destaquem Irlanda amb molt bona evolució. Noruega prop de bona situació i baixada amb Rt de 0,8 de Gran Bretanya amb la nova variant», ha informat el BIOCOMSC.L'informe subratlla que «el punt crític continua sent l'ocupació de les UCI a Portugal. Malgrat estar baixant els casos, és d'esperar que la seva ocupació pugui continuar pujant. Actualment ja està al 100% d'ocupació històrica. Esperem que puguin ampliar les UCI o desviar els casos adequadament».Els experts recorden que «Europa s'uneix a la baixada global mundial que ha vist reduir un 30% els casos en tot just tres setmanes, amb gairebé un quart de milió menys de casos, liderada per la baixada dels EUA».