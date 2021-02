El govern espanyol proposa que no es castiguin amb presó els «excessos verbals» de les manifestacions artístiques

El govern espanyol ha fet aquest anunci enmig de la polèmica per la condemna al cantant de rap lleidatà Pablo Hasél, que diumenge haurà d'entrar a la presó per complir els nou mesos i un dia de presó que li va imposar l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme amb l'agreujant de reincidència i per injúries i calúmnies a la corona i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat en les lletres de les seves cançons.Aquest mateix dilluns, un manifest signat per més de 200 noms destacats de la cultura espanyola, entre els quals Joan Manuel Serrat, Javier Bardem o Pedro Almodóvar, demana l'alliberament de Hasél i lamenta que Espanya ha esdevingut el país «que més artistes ha represaliat per les seves cançons».L'executiu encapçalat per Pedro Sánchez entén que el dret penal «ni és l'eina més útil, ni és necessària, ni per descomptat proporcionada» per respondre a «comportaments que, tot i poder ratllar la il·licitud» castigar-los de manera penal suposaria «un desànim per a la llibertat d'expressió».