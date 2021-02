Correus ha obert aquest dilluns el termini per a inscriure's a les borses d'ocupació pública de l'entitat 2021 i poder generar, de manera rotatòria i segons el sindicat CSIF, fins a 128.153 llocs de treball a tota Espanya.El termini de sol·licitud per aquestes borses acaba el pròxim 17 de febrer. Els llocs de feina que s'ofereixen són el repartiment a peu, en moto, classificació i atenció al client. Els candidats tenen fins al dia 17 per presentar els seus mèrits, un cop siguin valorats Correus posarà en marxa la borsa de feina, l'1 de juny d'aquest any.