Convoquen vaga indefinida a Dentix perquè deuen sis mesos de sou als treballadors

El fons Advent està negociant l'adquisició de 76 de les clíniques que estan en concurs de creditors

Actualitzada 08/02/2021 a les 17:14

CCOO i UGT han convocat vaga indefinida des del 10 de febrer a Dentix fins que s'abonin les nòmines pendents de pagar al personal. En un comunicat conjunt, Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO i la Federació d'Empleades i Empleats de Serveis Públics d'UGT denuncien «l'enèsim incompliment» per part de l'empresa en concurs de creditors, que «ja deu sis mesos a la plantilla des de començaments de l'any passat». Els sindicats asseguren que molts treballadors «sense cap tipus d'ingrés han hagut de continuar exercint les seves funcions en condicions lamentables». La cadena de clíniques dentals va sol·licitar un concurs de creditors durant la tardor del 2020 perquè no podia fer front al deute que acumulava.Tot i que la irrupció Advent, que pretén adquirir 76 clíniques, va semblar «a l'inici un brot d'esperança» per les organitzacions, ara afirmen que el fons d'inversió «sembla més interessat a fer-se amb les restes del naufragi a un preu més que assumible, que en mantenir els llocs de treball o assumir el seu compromís d'abonar les nòmines des del 20 de novembre de 2020».El passat 19 de gener, CCOO i UGT van signar un acord d'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) «gràcies pel qual s'han pogut salvaguardar al menys 812 llocs de treball», recorden CCOO i UGT.Al llarg d'aquesta negociació, tant l'Administració Concursal, com el fons Advent, es van comprometre a abonar les nòmines de les persones treballadores com a contraprestació al seu treball, relaten els sindicats.«Després de mesos d'enganys, l'últim compromís adquirit, consistent en pagar el 5 de febrer de 2021, també s'ha incomplert». Segons les organitzacions, «aquest últim incompliment ha acabat amb la paciència de les treballadores i treballadors de Dentix».