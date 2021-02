Comença a provar-se la vacuna alemanya, que podria comercialitzar-se a finals del 2021

BioCruces, BioDonostia i l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid han començat amb 3.000 voluntaris l'assaig clínic de la vacuna desenvolupada per la farmacèutica alemanya CureVac contra la covid-19, que si confirma la seva eficàcia podria comercialitzar-se a finals d'any.Els dos centres bascos, que han començat aquest dilluns, i el Clínic de Madrid, que va començar la setmana passada, són els tres hospitals espanyols que participen en l'assaig mundial d'aquesta vacuna, amb prop de mil voluntaris en cadascun. La meitat d'ells rebran la vacuna, i l'altra meitat un placebo.El Clínic ha vacunat amb la primera dosi a 45 persones en la primera setmana de reclutament de voluntaris i el ritme de sol·licituds creix considerablement, ha detallat l'hospital madrileny.Els pacients tenen una primera visita en la qual es verifica que puguin participar en l'assaig. Una vegada rebuda la primera dosi, la segona se'ls aplicarà als 29 dies i després hauran d'acudir a set visites al centre sanitari per a fer seguiment.Una dels seus avantatges és que la vacuna «es prepara una vegada al dia i es pot conservar durant 16 hores, la qual cosa ens permet tenir els vials en neveres i administrar-la als pacients durant un llarg període de temps» explica Eunate Arana, coordinadora científica a Biocruces Bizkaia.Arana ha subratllat que fins ara els resultats d'aquesta vacuna «són molt satisfactoris. És segura, si no, l'Agència Europa del Medicament no permetria que seguís l'estudi. Si la cosa surt bé esperem que abans de l'any pugui estar comercialitzada. Europa ja ha signat amb l'empresa la compra d'un lot important».