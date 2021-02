Instal·len Internet satel·litària per a protegir la gran reserva de l'Amazònia peruana

El Parc Nacional del Manu, una de les reserves naturals més grans i remotes de l'Amazònia peruana, és la primera àrea protegida del país a comptar amb internet per satèl·lit per als llocs dels seus guardians, va anunciar aquest diumenge el Servei Nacional d'Àrees Naturals Protegides del Perú (Sernanp).La instal·lació d'aquesta tecnologia va estar a càrrec del Sernanp i de la Societat Zoològica de Frankfurt (Alemanya), amb l'objectiu que els especialistes i vigilants del parc accedeixin en temps real a informació que contribueixi a cura d'aquest espai, situat entre les regions de Cusco i Mare de Déu.També permetrà als guardians planificar i coordinar accions entre els set llocs de control per a mantenir fora dels límits del Parc Nacional diferents activitats il·legals com el narcotràfic, la tala il·legal i la mineria il·legal d'or.En connectar-se cada lloc de control per satèl·lit, aquest sistema no genera cap mena d'impacte mediambiental, perquè per al seu accés no requereix estructures de cables de xarxes o antenes, va precisar el Sernanp.Els vigilants, que fins ara tenien una difícil connectivitat, estan a càrrec d'una de les zones de major biodiversitat del planeta, una extensió de 1,7 milions d'hectàrees, considerada parc nacional des de 1973 i reserva de la biosfera de la Unesco des de 1977.La seva gran extensió travessa planícies andines que sobrepassen els 4.000 metres d'altitud, agrestes muntanyes boscoses que donen origen a multitud de petites fetes fallida i valls; boscos ennuvolats de selva alta i finalment el pla amazònic.Aquest escenari inclou un ampli i complex sistema hidrogràfic i garanteix la presència d'una diversitat d'ecosistemes poc intervinguts per l'home.En el seu interior alberga una gran quantitat d'animals, perquè s'han registrat 160 espècies de mamífers, més de mil espècies d'ocells, al voltant de 140 espècies d'amfibis, 50 espècies de serps, 40 de sargantanes, 6 de tortugues, 3 de caimans i 210 de peixos.Gran part del Parc Nacional del Manu és a més territori indígena, ja que també hi ha comunitats natives de les ètnies yora, mashco-piro, matsiguenka, harakmbut, wachipaeri i yine que habiten ancestralment entre els boscos i rius d'aquestes selves.