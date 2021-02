El fenomen «Gambito de Dama» desborda a l'empresa catalana que va fer els taulers

Alguns clients ja estan fent demanats per a finals d'any i fins i tot 2022

Actualitzada 07/02/2021 a les 17:44

«Qui veurà una sèrie sobre escacs?», va pensar, entre escèptic i indiferent, el gerent de Rexapats Ferrer, David Ferrer, quan es va assabentar que en una sèrie de Netflix apareixien els taulers de fusta fabricats per la seva petita empresa de La Garriga (Barcelona).Però la sèrie en qüestió no era una qualsevol, era, ni més ni menys, que «Gambito de Dama», la minisèrie més vista en la història de Netflix i que s'ha convertit en un fenomen mundial, devorada en més de 62 milions de llars en el primer mes després de la seva estrena el 23 d'octubre i la més seguida del seu catàleg en 63 països i entre les deu més vistes en 92.«Quan es va estrenar, un dels nostres treballadors m'ho va comentar, però no li vaig donar importància ni em va sorprendre perquè els nostres taulers ja havien aparegut en altres sèries i pel·lícules. Com hi ha pocs fabricadors, no és rar. Una més, vaig pensar», explica a Efe, Ferrer, recordant que simplement la va veure perquè li «feia gràcia».Però al cap d'unes setmanes l'èxit rotund de «Gambito de Dama» va deslligar una bogeria pels escacs que ha desbordat a aquesta petita empresa familiar catalana posant en escac la seva capacitat de producció: en dos mesos els han encarregat 30.000 taulers, quan habitualment fabricaven uns 18.000 a l'any.«A poc a poc la bola es va fer més gran, tothom volia taulers i a nosaltres no paraven d'entrar-nos encàrrecs. Aquesta sèrie ens ha provocat una allau de comandes impensable», explica Ferrer, encara una mica incrèdul: «M'ho crec perquè ho visc cada dia, però la veritat és que és molt difícil de creure. Em diuen això fa sis mesos i et dic que és impossible que per una sèrie la gent es torni boja».«Persones que no sabien què era els escacs ara estan com a bojos buscant taulers. Amics nostres que mai ens havien demanat un ara els volen. Haver-me'ls demanat abans perquè ara estem desbordats!», fa broma el gerent.Tan gran s'ha fet la «bola» que si abans fabricaven els taulers al cap d'unes 6 o 8 setmanes de ser encarregats, ara els terminis de lliurament arriben fins a octubre i alguns clients ja estan fent demanats per a finals d'any i fins i tot 2022 «per a assegurar-se que no es quedaran sense taulers».«Des de fora sembla bonic però aquí estem amb una mica de pressió i nervis, massa. Se'ns ha fet una mica gran», admet, una mica aclaparat, el gerent, que no obstant això confia que aconseguiran servir tots els encàrrecs.I és que, malgrat disposar de tecnologia capdavantera i d'haver ampliat la plantilla, els taulers de Rechapados Ferrer es produeixen seguint un mètode artesanal que fa complicat augmentar molt la producció.«El 80% dels processos per a fabricar el tauler cal fer-los manualment. Seleccionar la xapa, posar els quadres, ajuntar-los... Tot és molt manual i artesanal, no es pot fer amb màquines», detalla Ferrer.Que la majoria dels taulers que apareixen en una de les sèries de l'any s'hagin produït en una petita fàbrica d'un poble de l'àrea de Barcelona pot ser una casualitat, però l'allau de comandes no sols respon al fenomen fan per a adquirir el mateix tauler en el qual Beth Harmon, la protagonista interpretada per Anya Taylor-Joy, disputa la partida final.Amb més de 60 anys d'història, Rechapados Ferrer, creada per l'avi de David, va començar com una fàbrica de rexapats per a mobles i amb el temps s'ha erigit com un dels millors fabricants de taulers d'escacs del món.«No tenim comercials ni res», insisteix Ferrer, que explica com el seu pare va començar a assistir a fires per Europa i progressivament es van fer un nom i van guanyar fama en el sector.«Els nostres clients ens feien la propaganda en les seves pàgines web i en els catàlegs. Els taulers de Rechapados Ferrer es venien com a taulers de categoria», explica el gerent, que ara veu com Netflix s'ha convertit en el seu millor publicista.Aquest prestigi també el testifiquen els fòrums de la comunitat jugadora d'escacs, on els taulers de Rechapados Ferrer són dels més valorats per, entre altres, el seu tacte, suavitat, colors, acabats i una boníssima relació qualitat-preu, que fa que alguns usuaris arribin a pagar més per les despeses d'enviament que pel mateix tauler.Sobre el futur d'aquest «efecte 'Gambito de Dama'» que els ha multiplicat per dues la demanda de taulers, Ferrer opina que és una «bombolla» que en un temps tornarà a estabilitzar-se, encara que creu que una part dels actuals nous aficionats es quedarà.«Al final en els escacs necessites jugar amb una altra persona i si tens el tauler busques a gent i sempre enganxes a algun. Això és una roda», assenyala.