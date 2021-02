Bárcenas assegura que va negociar enterrar «la destral de guerra» amb dues persones vinculades al PP actual

L'extresorer diu que va acordar «contrapartides molt clares» a canvi de la pau i retirar l'acusació pels discos durs

Actualitzada 07/02/2021 a les 11:54

L'extresorer del PP Luis Bárcenas ha afirmat que va negociar «enterrar la destral de guerra» amb dues persones molt vinculades al PP actual. En una entrevista a «El Mundo», ha detallat que hi va haber «una negociació» duta a terme per un «amic íntim» seu amb dues persones «molt vinculades al PP actualment». A canvi d'enterrar la «destral de guerra» amb els populars i retirar-se com a acusació en el cas dels discos durs, se li van oferir unes «contrapartides molt clares» que, «un cop més» els interlocutors no haurien complert. «Començo a estar-hi acostumat», ha dit. El tresorer ha donat per trencades les negociacions, i a unes hores de l'inici del judici per la suposada caixa B del PP, assegura sentir-se «enganyat» pels populars.