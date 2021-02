Espanya rep les primeres 196.800 dosis de la vacuna d'AstraZeneca

La Comissió de Salut Pública va fixar la seva administració a persones entre els 18 i els 55 anys

Actualitzada 06/02/2021 a les 19:52

Espanya ha rebut aquest dissabte a la tarda les primeres 196.800 dosis de la vacuna d'AstraZeneca. Així ho ha confirmat el Ministeri de Sanitat del govern espanyol a través de Twitter, on la seva ministra, Carolina Darias, ha afegit que «segueixen avançant». Tal com va aprovar la Comissió de Salut Pública, les dosis es podran administrar a persones entre els 18 i els 55 anys, començant pels professionals i treballadors sanitaris en actiu no inclosos prèviament als grups 2 i 3. També es va fixar que entre la primera i la segona dosi d'aquesta nova vacuna transcorrin de deu a dotze setmanes.