WhatsApp tancarà el teu compte si tens instal·lades aquestes aplicacions

Actualitzada 05/02/2021 a les 11:48

WhatsApp ha amenaçat amb esborrar el compte dels usuaris que usin aplicacions com WhatsApp Plus o GB WhatsApp, que molts utilitzen per suplir les carències de l'original. Els serveis anàlegs de la competència com Telegram, Facebook Messenger o Signal estan exclosos d'aquest ultimàtum.En aquest cas, l'aplicació de missatgeria instantània enviarà un missatge a l'usuari notificant que el seu compte es troba «suspès temporalment», cosa que significa que probablement s'està usant una versió de WhatsApp no autoritzada enlloc de l'oficial.Si després que el compte hagi estat suspès temporalment l'usuari no l'usa, la companyia podria suspendre'l permanentment, segons explica al seu web el servei de missatgeria.La companyia al·ludeix a la «falta de seguretat» com a motiu principal de censura a aquestes apps de tercers. Per això, WhatsApp recomana als usuaris que es descarreguin la versió oficial de l'aplicació per poder continuar usant el seu compte.