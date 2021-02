Una alta càrrega viral de covid augmenta els símptomes i el risc de contagiar

Els positius amb major quantitat de virus en l'organisme augmenten d'un 38% a un 66% la freqüència de desenvolupar símptomes

Actualitzada 05/02/2021 a les 16:46

Els pacients amb una alta càrrega viral de covid-19 augmenten entre 12% i el 24% el risc de transmissió i, a més, desenvolupen símptomes amb major freqüència, segons un estudi en el qual participen els doctors Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà.L'estudi, publicat en la revista 'The Lancet Infectious Diseases', va analitzar entre març i abril de 2020 un total de 314 casos de covid-19 amb un historial recent d'exposició al virus per a determinar si l'ús de la hidroxicloroquina reduïa la seva transmissió.Els casos positius, identificats mitjançant el registre del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, tenien més de 18 anys, comptaven amb el resultat d'una prova PCR i presentaven símptomes lleus en el període previ a la inscripció a l'assaig.Malgrat no trobar resultats sobre el tractament amb hidroxicloroquina, els investigadors han pogut associar mitjançant una anàlisi de regressió la càrrega viral dels casos positius de covid-19 amb la capacitat de transmissió i l'aparició de símptomes.En concret, en casos amb una càrrega viral alta, la transmissió del virus s'incrementa del 12% al 24%.Així mateix, els positius amb major quantitat de virus en l'organisme augmenten d'un 38% a un 66% la freqüència de desenvolupar símptomes.«Entre els contactes que van resultar positius a l'inici de l'estudi, la càrrega viral va influir significativament en el risc de desenvolupar la malaltia simptomàtica, i això també es va fer evident en el temps d'incubació», han explicat els científics.Segons destaquen els investigadors, una càrrega viral elevada està associada a períodes d'incubació més curts que aquells amb una càrrega inferior.L'equip de recerca, en el qual també participen professionals de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge, afirma que aquest estudi de cohort és el «més gran que ha avaluat la relació entre la càrrega viral de covid-19 amb el risc de transmissió».