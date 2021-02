Un vídeo demostra que és possible contagiar-se tot i portar mascareta

«Un forat del 2% del area de la mascareta deixa passar el 50% de l'aire sense filtrar», afirma l'investigador José Luis Jiménez

Actualitzada 05/02/2021 a les 12:59

L'investigador espanyol José Luis Jiménez, ha advertit en un vídeo de la inutilitat d'utilitzar una mascareta quan aquestes no s'ajusten correctament. Aquest assegura que això ens exposa al virus, per la qual cosa podem contagiar-nos igual.En el vídeo es veuen tres mascaretes que estan mal ajustades i a les que se'ls exposa a un aerosol. En la prova es comprova que aquestes tenen moltes fuites per estar mal ajustades.L'investigador afirma que per filtrar aerosols fa falta que el filtre sigui de qualitat i un bon ajust de la mascareta a la cara. Ja que si hi ha buits, a l'aire li és més facil entrar. «Un forat del 2% del area de la mascareta deixa passar el 50% de l'aire sense filtrar», assegura.