Un aparell per detectar la covid-19 a través de l'alè

Actualitzada 05/02/2021 a les 14:17

Les autoritats d'Indonèsia han començat a utilitzar uns aparells especials que funcionen com a nassos electrònics per a detectar la covid-19 a través de l'alè, convertint-se en un dels primers països del món en utilitzar aquesta tecnologia.Passatgers a l'estació de tren Passar Senen a Jakarta es van sotmetre aquest dijous a la prova, que consisteix a bufar en una bossa de plàstic que és analitzada pels detectors GeNose, desenvolupats per la Universitat de Gadjah Mada de Yogyakarta.Aquests «nassos electrònics» detecten la covid-19 a través de partícules en l'alè amb una precisió superior al 90 per cent mitjançant tecnologia d'intel·ligència artificial, van indicar els seus creadors en un comunicat.Les autoritats van començar a fer les primeres proves amb aquests detectors el dimecres, però el llançament oficial ha estat divendres.La proves amb els GeNose, que costen unes 20.000 rupies indonèsies (uns 1,40 dòlars o 1,19 euros), són més barates que els test d'antígens o les PCR, que analitzen els anticossos per detectar el coronavirus.Indonèsia és el país més afectat per la pandèmia del Sud-est Asiàtic, amb uns 1,1 milions de contagis i més de 30.700 morts entre els seus 270 milions d'habitants.Les autoritats d'Holanda també han llançat un aparell similar, anomenat SpiroNose, que detecta la covid-19 a través de l'alè i, segons els assajos, identifica els negatius amb certesa en un 70 per cent dels casos i no és concloent en el 30 per cent restant.Així mateix, un grup d'investigadors de la Universitat Rei Joan Carles de Madrid estan desenvolupant uns sensors que detecten el coronavirus a través de biomarcadores en l'alè, amb una tècnica similar als test d'alcoholèmia.