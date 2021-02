Trump es nega a testificar al judici polític obert contra ell

Està acusat d'«incitar a la insurrecció» per l'assalt al Capitoli el passat 6 de gener

Actualitzada 05/02/2021 a les 08:21

L'expresident estatunidenc Donald Trump ha anunciat aquest dijous que no testificarà en el judici polític en el qual està acusat d'«incitar a la insurrecció» per l'assalt al Capitoli el passat 6 de gener, i ha qualificat el procediment d'«inconstitucional».«El president no testificarà en un procediment inconstitucional», ha afirmat aquest dijous el seu portaveu, Jason Miller, en una declaració difosa pel diari The Washington Post, després que la defensa de l'exgovernant qualifiqués el procés de «maniobra de relacions públiques» dels demòcrates.Trump, que va deixar la Casa Blanca el passat 20 de gener, va respondre així a una sol·licitud formal que li va fer el legislador demòcrata Jamie Raskin, cap dels «fiscals» del judici polític, perquè testifiqués sota jurament abans o durant el procés al Senat.Raskin va fer la petició en una carta, publicada a la seva pàgina web, que va enviar als advocats de Trump, l'endemà passat que l'equip legal de l'expresident presentés una sèrie de documents davant la Cambra Alta rebatent algunes de les al·legacions llançades pels nou legisladors demòcrates que faran de «fiscals» en el judici polític.«A la llum del seu desacord amb aquestes al·legacions dels fets, li escric per convidar-lo a proporcionar testimoni sota jurament, bé abans o durant el judici polític al Senat, respecte la seva conducta el 6 de gener de 2021», va dir Raskin a Trump en la missiva.Atès que l'impeachment, com es denomina en anglès el judici polític, s'iniciarà el dimarts, el «fiscal» cap va recomanar a l'expresident que ofereixi el seu testimoniatge a partir del pròxim dilluns i «no més tard» del dijous 11 de febrer.«Si vostè declina aquesta invitació, ens reservarem tots els drets, inclòs el dret a establir en el judici que la seva negativa a testificar recolza una forta deducció adversa respecte les seves accions (i inacció) el 6 de gener de 2021», va advertir el legislador, qui va donar de termini a Trump fins a aquest divendres a les 17.00 hora local (22.00 GMT) per respondre la petició.Malgrat aquest advertiment, els «fiscals» del judici polític no tenen una autoritat independent per citar a Trump a declarar si es nega a fer-ho.En la seva carta, Raskin va apuntar que els expresidents Gerald Ford (1974-1977) i Bill Clinton (1993-2001) van testificar en el seu moment al Congrés mentre eren a la Casa Blanca, «per la qual cosa no hi ha dubte que vostè pot testificar en aquests procediments».De fet, va anticipar que, com Trump ja no és president, tindrà disponibilitat per declarar.Però Bruce L. Castor Jr. i David Schoen, advocats de Trump, van assenyalar en una carta a Raskin que, «com certament sap, no hi ha tal cosa com una interferència negativa en aquest procediment inconstitucional».«La seva carta només confirma el que és conegut per tots: vostè no pot provar les seves acusacions contra el president 45 dels Estats Units, que ara és un ciutadà privat», van afegir.Aquest serà el segon judici polític contra Trump, qui va sortir airós del primer al començament de 2020 per les seves pressions a Ucraïna perquè investigués a Hunter Biden, fill de l'ara president, Joe Biden, per suposada corrupció.En l'anterior procés, l'ara president tampoc va declarar.