Sanitat admet una «possibilitat real» que la variant britànica sigui més letal

Fins avui s'han notificat més de 400 casos en 14 comunitats

Actualitzada 05/02/2021 a les 18:17

El Ministeri de Sanitat ha admès que existeix «la possibilitat real» que la variant britànica del coronavirus, present ja en 14 comunitats, pugui ser més greu i letal i ha advertit que podria comportar un augment de la incidència i, amb ella, de les hospitalitzacions i la letalitat «en les pròximes setmanes».Així consta en l'última actualització del document «Circulació de VOC 202012/01 (B.1.1.7) i altres variants de SARS-CoV-2 d'interès per a la salut pública a Espanya», en la qual recorda que la britànica està associada a una major capacitat del virus per a transmetre's, «la qual cosa pot associar-se a una major incidència de la malaltia als llocs on circuli àmpliament i no s'apliquin estrictament les mesures de prevenció».El document, elaborat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), assenyala que fins avui s'han notificat més de 400 casos en 14 comunitats: Madrid, Andalusia, Cantàbria, Balears, Comunitat Valenciana, Astúries, Múrcia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, País Basc, Galícia, Extremadura, Navarra, i Catalunya.