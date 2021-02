La fiscalia afirma que Cifuentes va exercir pressió per falsificar l'acta del màster tot i que «no es va tacar les mans»

La fiscal ha remarcat que a Cifuentes tenia «urgència» perquè la universitat li donés una solució. «L'única, primera i l'última beneficiària d'aquesta acta era ella» per «salvar la seva reputació i la seva carrera política», ha dit el ministeri públic.Santos ha insistit que el comportament de la universitat només s'explica per «les pressions exercides». «La maquinària es va posar en marxa per les pressions», ha afirmat, i un cop obtinguda la prova que cercava l'expresidenta l'exhibeix a les xarxes socials afirmant que era un document oficial encara que «sabia que no corresponia a la realitat».En canvi, l'advocat de Cifuentes, José Antonio Choclán, ha afirmat que les pressions eren atribuïbles a «incidències internes» i no a una «influència exterior». «Tot es va cuinar a l'interior de la universitat» i qui es beneficiava «no era Cifuentes», ja que l'objectiu era «rentar la cara a la universitat», ha dit el lletrat.Segons la defensa de Cifuentes, hi ha un «univers de falsificacions» que «s'havia repetit diverses vegades amb altres alumnes sense relació amb Cifuentes» i ha afirmat que l'acusació s'ha fet de forma «selectiva» per la condició política de l'acusada i amb «manca de fonament».El lletrat ha assegurat que l'expresidenta de Madrid no hauria «tret pit» del document si no hagués pensat que venia d'una «font fidedigna». Cifuentes no ha fet ús del torn d'última paraula.