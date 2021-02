La CUP denuncia l'«opacitat» de la petroquímica de Tarragona: «No sabem què respirem»

En una roda de premsa a Puigdelfí, un nucli del municipi de Perafort, al Tarragonès, la CUP ha presentat les seves propostes pel futur del complex petroquímic amb el Polígon Sud com a teló de fons. Estrada, a quin han acompanyat el diputat Carles Riera i el segon de la formació independentista per Tarragona, Edgar Fernández, ha adoptat un to bel·ligerant per denunciar la «connivència política i dels mitjans de comunicació» que han permès que el complex funcioni amb una lògica de «impunitat i opacitat» que «posa en risc la salut de la població», així com la dels mateixos treballadors i treballadores.La CUP ha articulat les seves propostes en tres eixos: transparència, prevenció d'accidents, i gestió d'emergències. Pel que fa el primer, la formació reclama «no infantilitzar la població» i donar a conèixer els riscs reals «que comporta la indústria». També demana estudis independents per monitoritzar la qualitat de l'aire, i insta la Generalitat a pagar-los si no ho fan les empreses. El segon bloc de propostes inclou revisar plans d'emergència, una regulació més exigent, i una millor fiscalització del compliment de les normes. Finalment, davant la possibilitat que es produeixin més accidents a la petroquímica, la CUP vol millorar els canals d'informació per garantir que la gent sap com actuar, cosa que segons Estrada avui no passa, i instal·lar sensors que detectin fuites de productes químics. «No pot ser que se'ns digui que no hi ha diners pels sensors, però que hi hagi 100 mil milions d'euros pel BCN World, o Hard Rock, o com li vulguin dir», ha dit.Fernández, que es presenta com a número dos de la CUP per Tarragona, ha traçat paral·lelismes entre les propostes per la transformació de la petroquímica i les línies mestres del programa electoral a nivell nacional: rescat social, exercici de la plena sobirania, i drets i llibertats. Fernández ha titllat la governança del complex petroquímit de «mafiosa», i ha defensat que l'administració pública emprengui un «procés de reindustrialització verd», el cost del qual haurien d'assumir les empreses. «Les comarques de Tarragona no són l'abocador del país», ha explicat Fernández.