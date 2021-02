L'OCU alerta del risc de pèrdua de rodes en alguns models d'Opel per caragols fluixos

Es tracta de vehicles fabricats entre el juliol del 2019 i novembre del 2020

L'Organització de Consumidors i Usuaris OCU ha alertat que els caragols de les rodes de molts models de vehicles Opel fabricats entre juliol de 2019 i novembre de 2020 no es van estrènyer amb la força necessària i podria provocar la pèrdua d'una roda durant la conducció, amb el risc d'accident.OCU calcula uns 30.000 vehicles a Espanya dels models Astra, Combo, Corsa, Crossland, Grandland, Insígnia, Vivaro i Zafira, informa l'organització de consumidors en una nota de premsa.Encara que el fabricant es posarà en contacte amb els propietaris afectats per a resoldre el problema, OCU recomana comprovar com més aviat millor l'ajust dels caragols i recorda que haurà de fer-se de manera gratuïta i al més aviat possible.L'avís ha partit del sistema d'alerta ràpida de productes perillosos no alimentaris de la Unió Europea (RAPEX) que ha detectat una fallada relativa a l'ajust dels caragols de les rodes de part de la gamma de vehicles Opel fabricats entre el 23 de juliol de 2019 i el 10 de novembre de 2020.El problema, adverteix l'OCU, té conseqüències greus sobre la seguretat a causa del risc real de pèrdua d'alguna roda.L'OCU també recomana als propietaris d'aquests models de vehicles posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client per a conèixer si el seu vehicle està entre els afectats i comprovar amb l'ajuda d'una clau anglesa que els caragols estan ben apretats.