Espanya detecta 28.565 nous positius de covid-19 i registra 584 defuncions més

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 3.045. A Castella i Lleó n'hi ha hagut 1.266 i a Catalunya 1.167. Les segueixen el País Valencià amb 1.108 diagnosticats, el País Basc amb 780, Andalusia amb 713 i l'Aragó amb 585.Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 61.386 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 584 més que dijous. Segons l'informe del Ministeri, 1.951 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, 433 s'han produït al País Valencià, 330 a Andalusia, 171 a Galícia, 166 a Castella i Lleó, 143 a Madrid, 137 a Castella-La Manxa i 112 a Múrcia. A Catalunya n'hi ha hagut 64.Des de l'inici de la pandèmia 263.255 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 22.848 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 6.607 hospitalitzats, 575 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 58.369 i 4.074 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 310 persones, 12 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 35.913 hospitalitzats (2.858 a l'UCI) i 337 en els darrers 7 dies (12 a l'UCI).Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 28.586 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 22,21% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 4.606 persones hospitalitzades per covid-19, el 18,12% de llits. També hi ha 4.795 ingressos en UCI a l'Estat, un 43,86% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 768, el 48,3% del total. Això vol dir que gairebé la meitat dels llits d'UCI del Principat estan ocupats ara com ara per malalts de covid-19.En les darreres 24 hores hi ha hagut 2.683 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 3.344 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a A Madrid n'hi ha hagut 497 i a Andalusia 482. A Catalunya n'hi ha hagut 369.