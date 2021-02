Els residents del Regne Unit que tornin de zones d'alt risc hauran de fer quarantena a un hotel

Països amb hotels per a la quarantena

Els viatgers estaran obligats a fer-se càrrec dels costos de l'allotjament, que s'estima que serà d'unes 80 lliures (equivalents a 88 euros) per cada nit d'hotel. A més, hi haurà personal de seguretat per assegurar que ningú abandona els establiments i acompanyar als hostes a l'exterior, en cas necessari. El govern britànic donarà els detalls sobre la reserva de l'habitació durant la pròxima setmana.El Ministeri de Salut del Regne Unit, Matt Hancock, ha confirmat aquest dijous que ja s'han enviat propostes a establiments hotelers dels voltants de ports aeris i marítims. S'espera que hotels propers als aeroports de Heathrow, Bristol, Manchester, Edimburg, Glasgow i Aberdeen se sumin a la iniciativa del govern, que segons la premsa internacional, ja ha «bloquejat» milers d'habitacions anticipadament pels passatges que requereixin la quarantena.Austràlia va ser un dels primers països a introduir la quarantena obligatòria als hotels per totes les arribades, des de finals de març de 2020. Durant almenys 14 dies des del dia de l'arribada, i 24 dies en cas de no fer-se la prova del PCR. Un autobús trasllada als viatgers des de l'aeroport als hotels.En el cas de Nova Zelanda, la quarantena també ha de ser de 14 dies, però augmenta fins a 28 dies si els viatgers rebutgen fer-se la prova del coronavirus. Tots els viatgers han de portar un comprovant que confirmi que tenen assignada una habitació d'hotel abans de poder reservar el vol.A la Xina, els no residents hauran d'estar 14 dies en un hotel assignat pel govern que saben el dia de l'arribada. Als hotels, el personal truca als hostes dues vegades al dia per monitorar la salut i registrar les temperatures amb un termòmetre.La mesura que contempla l'aïllament en hotels també està implantada a Hong Kong (21 dies), Taiwan (14 dies), l'Índia (7 dies), Indonèsia (5 dies), Filipines (14 dies), Singapur (14 dies), Tailàndia (14 dies) i Qatar (7 dies).