Els metges insten a prohibir fumar i vapejar a les terrasses de bars i restaurants

Actualitzada 05/02/2021 a les 17:32

La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC) ha manifestat aquest divendres la seva preocupació pel risc que suposa per a la transmissió del virus del coronavirus el que estigui permès fumar i vapejar a les terrasses de l'hostaleria.«Quan es permet fumar o utilitzar altres dispositius susceptibles d'alliberar nicotina en una terrassa es posa en risc a les persones que s'hi troben així com al propi fumador que, durant diversos minuts, roman exposat als aerosols d'altres sense mascareta», han alertat en un comunicat.Han especificat que el fumador «queda exposat a les gotes que exhalen altres persones, en les quals pot viatjar càrrega viral» i les persones i objectes del seu entorn «queden exposades a les gotes i aerosols exhalats pel fumador amb més força de l'habitual».I cal sumar, segons aquests metges, que en la pràctica no es compleix en terrasses la distància interpersonal mínima d'1,5 metres, ja que aquesta distància hauria d'existir, no ja entre dues taules, sinó entre dues persones fins i tot dins de la mateixa taula, havent de considerar també la distància de seguretat amb les persones que transiten al costat de la terrassa, o amb el mateix cambrer que circula entre les taules, han afegit.A més, s'han detectat partícules portadores de virus capaç d'infectar a 4,8 metres, i en certes condicions ambientals fins als 8 metres.Les comunitats de Balears, Canàries, Aragó, Comunitat Valenciana i Astúries ja han adoptat aquesta mesura sota l'empara de l'estat d'alarma però la via més segura per aconseguir aquesta protecció és una ampliació de les lleis reguladores a nivell estatal, han destacat.La semFYC es posiciona a favor d'una hostaleria sense fum, incloent terrasses i zones compartides de qualsevol naturalesa dins d'aquest sector, i recorda que el dret a la salut està recollit en totes les Cartes fonamentals i en la Constitució, com un dret fonamental, no sent així el dret a fumar, han conclòs.