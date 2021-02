Un estudi conclou que els supercontagiadors són més perillosos que les noves variants

Segons aquest informe, «responsabilitzar a una variant del caos que estem vivint és una enorme simplificació de l'algorisme de la pandèmia»

Actualitzada 04/02/2021 a les 15:16

Un estudi realitzat pels professors de la Universitat de Santiago (USC) Antonio Salas i Federico Martinón, després d'analitzar més de 166.000 genomes complets del SARS-CoV-2, virus causant de la pandèmia, conclou que els supercontagiadors continuen sent el motor de la crisi sanitària actual, la de la covid-19, perquè són més perillosos que les noves variants.Segons aquest informe, «responsabilitzar a una variant del caos que estem vivint és una enorme simplificació de l'algorisme de la pandèmia», ja que els supercontagiadors continuen sent «el motor» de la crisi sanitària actual i poden donar origen a grans brots més enllà de quina sigui la soca predominant.A través de l'estudi, el grup liderat pels científics Salas i Martinón corrobora que una bona part dels contagis s'expliquen a causa del «supercontagi».Segons Salas, «és molt gratificant observar com afloren evidències cada vegada més consistents que indiquen la importància del supercontagi en la transmissió del virus».Per part seva, el professor Martinón assenyala en el comunicat conjunt enviat a la premsa que, amb tot, cal tenir en compte «la importància que té fer un seguiment de les variants que circulen pel món, perquè poden alertar-nos sobre la necessitat d'establir mesures preventives».Així com reorientar, si calgués, afegeix, les vacunes existents i les que estan per venir.«Seria relativament fàcil actualitzar les vacunes amb les noves variants que vagin apareixent» subratlla l'expert.