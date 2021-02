Policies i guàrdies civils reclamen a Sanitat ser els següents a vacunar-se

La reclamació arriba quan des d'Interior ja es va afirmar aquest dimecres que serien el seguent col·lectiu a rebre la vacuna

Interior ja s'havia posicionat

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han instat els ministeris d'Interior i de Sanitat al fet que els agents siguin el següent col·lectiu a vacunar contra el coronavirus, una vegada Espanya rebi noves dosis i es completi la immunització dels grups preferents.En un comunicat totes dues organitzacions reclamen a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que actualitzi l'Estratègia de Vacunació per a protegir els efectius de la seguretat pública «pels evidents riscos» de contagiar-se del virus en les seves intervencions.La crida d'aquestes organitzacions s'estén a les comunitats autònomes que estan representades en el grup de treball tècnic de vacunació.En la reunió del Consell Interterritorial de Salut, Darias va comunicar aquest dimecres a les comunitats autònomes l'arribada de noves remeses de vacunes amb almenys 6,7 milions de dosis de Pfizer, Moderna i d'AstraZeneca fins a març.Des del SUP i AUGC defensen que els residents i treballadors de residències d'ancians, el personal sanitari i els majors de 80 anys hagin estat els col·lectius «prioritaris i preferents» a ser immunitzats, però sol·liciten que l'estratègia de vacunació inclogui ara als policies i guàrdies civils.«Estem segurs que la ministra que arriba a Sanitat d'un altre departament en el qual el valor dels funcionaris és clau en la gestió dels serveis públics tindrà la responsabilitat i la sensibilitat necessàries per a fer aquest pas», confien el sindicat policial i l'associació.A més d'aquesta reclamació, demanden el lliurament «amb caràcter d'urgència» de màscares FFP2.La petició dels sindicats es produeix el dia després que el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz, assegurés que aquests col·lectius serien, precisament, els següents a vacunar-se quan hagi culminat la protecció dels majors que viuen en residències, persones de més de 80 anys i sanitaris.Pérez va manifestar la importància que dóna el Ministeri de l'Interior a la vacunació dels policies i guàrdies civils, inclosos els funcionaris d'Institucions penitenciàries, per ser personal vulnerable enfront del contagi.