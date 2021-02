Les vacunes de covid-19 administrades al món superen el nombre de persones contagiades

Un 70% de les vacunes administrades de moment han estat utilitzades en els 50 països més rics

Actualitzada 04/02/2021 a les 18:07

Les xarxes sanitàries nacionals han administrat al món 103,8 milions de vacunes contra la covid-19, una xifra que ja supera els 103,3 milions de casos d'aquesta malaltia en el planeta, segons les dades dels ministeris de Salut globals i de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).En la majoria dels casos són necessàries dues dosis d'una mateixa vacuna per estar plenament immunitzat, per la qual cosa la xifra no significa que més de 100 milions de persones estiguin vacunades ja, s'estima que només uns 11 milions han rebut les dues dosis.Els Estats Units és el país que més dosi ha administrat (32 milions), seguit de la Xina (24 milions), la Unió Europea (13,5 milions) i el Regne Unit (10 milions).En xifres relatives, Israel és l'únic país del món on més de la meitat de la seva població ha rebut almenys una dosi de la vacuna (58 per cent), seguit d'Emirats Àrabs (34 per cent), les illes Seychelles (31 per cent) i novament el Regne Unit (15 per cent), sempre segons xifres dels ministeris de Salut.La Federació Internacional de la Creu Roja (FICR) ha advertit avui que un 70 per cent de les vacunes administrades de moment han estat utilitzades en els 50 països més rics, mentre que en els 50 més pobres aquest percentatge és de només el 0,1 per cent.