Espanya espera la vacuna d'AstraZeneca, descartada per a majors de 80 anys

La primera remesa al voltant del 6 i el 8 de febrer i l'interval entre les dues dosis serà de deu a dotze setmanes

Actualitzada 04/02/2021 a les 09:05

Espanya anota aquest dimecres una nova jornada de descens de la incidència de la pandèmia amb la mirada posada en l'arribada en els pròxims dies de la tercera vacuna, la d'AstraZeneca, que de moment s'ha descartat administrar als majors de 80 anys.Amb «tota la cautela» ha demanat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que s'analitzi la tendència descendent d'aquesta tercera onada, en la que Espanya ha superat les 60.000 morts (60.370) des que va començar la pandèmia, i ha registrat 31.596 nous positius de covid, 12.544 en les últimes 24 hores.La incidència acumulada per cada 100.000 casos en 14 dies continua baixant i ja se situa en 815,82, una xifra que segons Darias demostra la tendència descendent, encara que ha advertit que queden setmanes complicades als hospitals.Si bé la pressió hospitalària ha baixat lleugerament respecte a ahir, en passar del 24,18% al 23,5%, continua sent alta igual que la de les UCI, que es troben al 44,4% de la seva capacitat enfront del 44,58% del dimarts.Una de les comunitats més saturades, Castella i Lleó, manté converses amb els responsables sanitaris de les autonomies limítrofes de Cantàbria, País Basc i Madrid per saber si, en una situació d'extrema necessitat, poden acollir als seus pacients.Mentrestant, el vicepresident madrileny, Ignacio Aguado, considera «suficients i eficaces» les mesures adoptades a la seva regió per contenir la covid.I la Rioja, que suporta una de les càrregues hospitalàries més altes, també ha descartat noves mesures restrictives a les ja vigents fins al 23 d'aquest mes.Per part seva, Extremadura ha decidit ampliar l'horari del comerç després de constatar una millora en la incidència acumulada de la pandèmia i en la pressió hospitalària, encara que manté els tancaments perimetrals de tots els municipis i el toc de queda a les deu de la nit.Amb tot i a l'igual que Darias, el ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, ha subratllat a la roda de premsa que tots dos han ofert després de la reunió del Consell Interterritorial de Salut que les dades posen de manifest «una lleu millora, però també una exigència important de mantenir la precaució».En la reunió de l'Interterritorial, Darias ha comunicat a les comunitats l'arribada de noves remeses de vacunes amb almenys 6,7 milions de dosis de Pfizer, Moderna i de AstraZeneca fins a març, vacuna aquesta última aprovada per l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) divendres passat.En concret, al febrer es rebran un total d'1.779.570 dosi de vacunes de Pfizer/BioNTech, que al març lliurarà 2.705.040 dosi.A elles caldrà sumar 412.000 de Moderna i 1.810.575 d'AstraZeneca aquest mes i de la qual arribarà una primera remesa al voltant del 6 i el 8 de febrer, segons ha informat la ministra.No obstant això, el fàrmac d'AstraZeneca no s'administrarà als majors de 80 anys, si bé la Comissió de Salut Pública del Ministeri, que ha fixat un interval entre les dues dosis de deu a dotze setmanes, ha ajornat a aquest dijous la seva decisió de si la recomanarà o no per a les persones de més de 65.Fins al moment ja són diversos països europeus els que han fixat limitacions d'edat per rebre la vacuna: el primer va ser Alemanya, al qual s'han anat unint uns altres com França o Suècia; i avui ha estat Bèlgica, el que ha optat per no injectar temporalment el preparat d'AstraZeneca, en el seu cas als majors de 55 anys.Tot això pel fet que el fàrmac no ha estat testat en aquest col·lectiu, amb la qual cosa no s'ha pogut comprovar la seva eficàcia.Així, per als majors de 80 anys es reservaran les vacunes d'ARN missatger, és a dir, les de Pfizer i Moderna.La ministra, que ha celebrat que les persones immunitzades freguin ja el mig milió a Espanya, ha informat que ja s'han lliurat a les comunitats autònomes un total de 2.218.755 dosi de Pfizer i Moderna, de les quals s'han administrat 1.764.778 dosis (un 79,8 per cent de total).I en relació amb la russa Sputnik, Darias ha assegurat en el Congrés que l'Executiu rebrà «obertament i entusiastament» qualsevol vacuna que tingui autorització de l'EMA: «És l'únic marge i l'únic requisit», ha dit.