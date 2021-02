En quaranta dies de vacunacions les dues dosis han arribat a l'1,2% de la població espanyola

A Catalunya el ritme de vacunació se situa en el 79,4% del previst

Actualitzada 04/02/2021 a les 19:26

Més de mig milió d'espanyols, un total de 586.122 persones, és a dir el 1,2% de la població, han rebut ja les dues dosis de les vacunes contra el coronavirus que estan administrant les comunitats autònomes. La vacunació es va iniciar el 27 de desembre passat, amb una primera dosi que es va injectar a Segovia.El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest dijous que s'ha inoculat la pauta completa a 87.144 persones més en una jornada, fins a superar el mig milió de persones immunitzades contra la covid-19, segons el ministeri que dirigeix Carolina Darias.Les dosis aplicades per les comunitats autònomes han pujat a 1.865.342, xifra que suposa el 84,1% de les que ha rebut Espanya fins ara.El número total de dosis distribuïdes fins al moment a les comunitats autònomes és de 2.218.755, de les quals 2.131.155 són de Pzifer-BioNtech i el 87.600 de Moderna.Quant a l'administració de les dosis de cada farmacèutica, s'han utilitzat 1.830.145 de Pzifer-BioNtech i 35.197 de Moderna.Melilla (109,3%) i Ceuta (96,5%) continuen al capdavant en el calendari de vacunació i li segueixen la Comunitat Valenciana (94,6%), Astúries (92,8%), Castella-la Manxa (92%) i Canàries (91,1%).A la cua en el ritme de vacunació, i molt per sota de la mitjana nacional, que se situa en el 84%, es troben País Basc (68,9%), la Comunitat de Madrid (77,3%), Balears (79,5%) i Catalunya (79,4%).La resta de comunitats es troba en la franja o per sobre del 80%.