Desenvolupen un estetoscopi que detecta la covid mitjançant el so de la respiració

DeepBreath és capaç d'identificar la covid-19 fins i tot en pacients asimptomàtics

Actualitzada 04/02/2021 a les 18:35

Investigadors dels Hospitals Universitaris de Ginebra (HUG) estan ultimant un estetoscopi que gràcies a la intel·ligència artificial és capaç de detectar la covid-19 pel seu efecte en el so de la respiració pulmonar, ha informat avui la televisió suïssa RTS.L'estetoscopi digital intel·ligent, també denominat neumoscopi pel seu dissenyador, el metge Alain Gervaix, va començar a desenvolupar-se el 2017, en un principi per detectar pneumònies, encara que amb l'arribada de la pandèmia s'ha canviat l'enfocament per tal d'identificar també el coronavirus als pulmons.Connectat a un telèfon intel·ligent o una tauleta, l'estetoscopi, dotat d'un algorisme realitzat amb dades recopilades de sons pulmonars de diferents pacients, permet reconèixer a un afectat per covid-19.Segons explica RTS, cada malaltia o infecció pulmonar, sigui asma, pneumònia, covid-19 o bronquitis, provoca que el pulmó durant la respiració soni de manera diferent.L'algorisme, denominat DeepBreath (respiració profunda), va ser elaborat per l'Escola Politècnica Federal de Lausana (EPFL), un dels principals centres tecnològics de Suïssa.Els resultats preliminars semblen indicar que DeepBreath és capaç d'identificar la covid-19 fins i tot en pacients asimptomàtics, i ara com ara detecta fins a vuit de cada 10 casos diagnosticats com a positius en les proves PCR.