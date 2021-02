Científics mexicans analitzen una possible nova variant del SARS-CoV-2

Aquesta mutació és important ja que podria tenir una menor afinitat pels anticossos neutralitzadors

Menys poder immune

Autoritats i científics mexicans investiguen una possible nova variant del coronavirus SARS-CoV-2, causant de la covid-19 ,que hauria nascut a l'occidental estat de Jalisco i que se sumaria a altres mutacions sorgides al Regne Unit, el Brasil o Sud-àfrica.Investigadors del Laboratori de Diagnòstic de Malalties Emergents i Reemergentes (LaDEER) de la Universitat de Guadalajara han donat a conèixer aquesta setmana que van trobar una variació del SARS-CoV-2 a les mostres de quatre persones contagiades originàries d'aquesta entitat.Natali Vega, cap del laboratori, ha afirmat en conferència de premsa que aquestes variacions podrien ser indicadors d'una nova variant mexicana o que el virus va tenir afectacions en els processos que donen immunitat a una persona després del contagi.«Aquesta mutació és important ja que podria tenir una menor afinitat pels anticossos neutralitzadors. Això vol dir que si ja em vaig infectar i vaig generar immunitat teòricament estaria protegida si torno a estar en contacte amb el virus, però si aquest canvia és probable que la immunitat no em protegeixi», ha indicat.Ha explicat que van ampliar la recerca a les mostres de més persones contagiades en l'últim mes a la regió, una de les més poblades de Mèxic, i fan treballs de seqüenciació i anàlisi bioinformàtica que en dues setmanes tindran resultats més contundents.L'especialista va precisar que és «precipitat» dir que aquesta variació incidirà en l'efectivitat de les vacunes, perquè és necessari realitzar estudis clínics més a profunditat.El LaDEER realitza proves gratuïtes tipus PCR i serològiques a pacients sospitosos de contagi de la covid-19 com a part de l'estratègia Radar Jalisco.Els investigadors del laboratori, en conjunt amb una empresa de diagnòstic per biologia molecular, han revisat 700 mostres i van detectar el passat 27 de gener quatre casos positius amb una mutació semblant a l'E484K del virus SARS-CoV-2 -present en la variant del Brasil i en la de Sud-àfrica- com a part d'una investigació per detectar noves variants o mutacions.Un dels pacients va tenir contacte amb una persona a Puerto Vallarta, on va començar el contagi, mentre que els altres no van reportar haver tingut contacte amb gent que hagi viatjat a l'estranger.La mutació va ser trobada en una regió de la proteïna S del virus que l'uneix al receptor humà i és l'encarregat d'activar el sistema immunitari en les persones, ha detallat als mitjans Francisco Muñoz, investigador de la Universitat de Guadalajara.«Més enllà que puguem detectar una nova variant o un nou llinatge que pugui ser propi de la població mexicana, l'important és que es va detectar aquesta mutació que ja està circulant a Mèxic i que ha tingut una rellevància important perquè disminueix de 4 a 10 vegades l'afinitat amb els anticossos», ha precisat.Això representaria un problema amb els pacients ja recuperats que podrien patir un nou contagi o en els qui siguin vacunats en els pròxims mesos.I dificultaria la lluita contra el coronavirus a Mèxic, un país que suma gairebé 1,9 milions de contagis i més de 161.200 morts, sent el tercer país del món en nombre absoluts de decessos per la covid-19.