Les farmàcies i clíniques dentals de Madrid poden fer tests d'antígens des d'avui

Se'ls podran fer els veïns de zones bàsiques de salut amb alta incidència de coronavirus derivats per Salut

Actualitzada 01/02/2021 a les 08:38

Les farmàcies i clíniques dentals de la Comunitat de Madrid podran fer test ràpids d'antígens a partir d'aquest dilluns per localitzar a persones sense símptomes del coronavirus en entorns d'elevada transmissió, una prova gratuïta que en cap cas seran a lliure demanda per part dels ciutadans.La Comunitat de Madrid va estar gairebé tres mesos esperant resposta del Ministeri de Sanitat per poder activar aquesta iniciativa, emmarcada en l'estratègia de la Conselleria de Sanitat de detecció precoç de la covid-19.Després d'obtenir el vistiplau, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va signar sengles convenis de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Madrid (COFM) i el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de la 1a Regió (COEM) per la realització gratuïta d'aquests tests d'antígens.A les farmàcies i clíniques dentals podran acudir els veïns de zones bàsiques de salut amb alta incidència de coronavirus derivats per la Direcció General de Salut Pública, sempre que no presentin símptomes.A la Comunitat de Madrid presten servei 8.686 odontòlegs en aproximadament 3.500 clíniques dentals i la xarxa de farmàcies compta amb prop de 2.900 oficines.El viceconsejero de Salut Pública, Antonio Zapatero, va informar divendres passat que els farmacèutics i odontòlegs s'adheriran a aquesta iniciativa de manera progressiva i va afegir que de moment hi havia desenes d'establiments preparats.Fonts del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Madrid han assenyalat a Efe que en el seu cas ja hi ha més de mig centenar d'establiments preparats per a fer els tests.