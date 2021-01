L'avís dels veïns a la Policia davant els lladrucs d'un gos salva la vida a un malalt de Covid-19 a Madrid

L'home va ser traslladat a un centre hospitalari i la seva vida no corre ja perill

Actualitzada 31/01/2021 a les 21:42

L'avís dels veïns d'un home de 72 anys, alertats pels lladrucs del seu gos i perquè no agafava el telèfon, ha permès rescatar-lo quan estava sol i semiinconscient a la seva casa del barri madrileny de Tetuan, a la qual havia tornat feia uns dies després d'estar ingressat per Covid-19.La Policia Municipal de Madrid va entrar en l'habitatge de l'home aquest dissabte a la tarda en qüestió d'hores des que els veïns van donar l'alerta i s'ho va trobar tendit en el llit semiinconscient, han informat fonts d'aquest cos.Quan els agents van ser alertats que el seu veí, que havia tornat a casa feia uns dies després de ser donat d'alta a l'Hospital de La Paz per coronavirus, no agafava el mòbil i el seu gos no parava de bordar, van posar en marxa els tràmits per a entrar a la casa.Amb la perceptiva autorització, els policies, acompanyats dels bombers i de sanitaris del Samur, van accedir finalment a l'habitatge a la tarda i es van trobar a l'home semiinconscient en el llit, però encara viu.Els sanitaris ho van traslladar llavors de nou a un centre hospitalari, on la seva vida no corre ja perill gràcies a la rapidesa amb què es va actuar, han indicat les fonts.Al seu gos, que amb els seus lladrucs va alertar als veïns de l'estat del seu amo, el van portar al Servei Veterinari Municipal d'Urgències (Sevemur) de l'Ajuntament de Madrid per a ser atès.