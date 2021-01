La covid-19 deixa més de 100 milions de contagis un any després que l'OMS declarés l'emergència sanitària internacional

Amèrica, centre de contagis

Esperances en la vacunació

«Fa un any vaig dir que el món tenia una finestra d'oportunitat per prevenir la propagació del nou virus: alguns van escoltar la crida, d'altres no», lamentava divendres el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, sense assenyalar ningú en particular. Aquest biòleg eritreu s'ha convertit en una de les cares de la pandèmia, i també en una de les figures internacionals centre de les crítiques per la gestió de la crisi sanitària, especialment durant l'aparició del virus a la Xina.En el moment en què es va declarar la situació d'emergència internacional, la Xina encara era amb diferència l'epicentre de la covid-19. Menys de dos mesos després, però, l'OMS va elevar la covid-19 a pandèmia i l'epicentre es va traslladar a Europa i, posteriorment, al continent americà.De fet, el continent americà continua sent el que més contagis registra amb més de 44 milions de casos, segons dades de l'OMS. També és la regió amb més morts, superant el milió de defuncions. Al continent americà el segueixen Europa, amb gairebé 34 milions d'infeccions i més de 700.000 morts, i l'Àsia Sud-oriental, amb gairebé 13 milions de contagis i gairebé 200.000 defuncions. A l'Àfrica s'han detectat dos milions i mig de casos i 60.000 morts.Per països, els Estats Units són els que més contagis registren amb més de 25 milions de casos, seguits de l'Índia, amb més de 10 milions; el Brasil, amb gairebé nou milions; i Rússia, amb gairebé quatre milions. El Regne Unit, amb més de tres milions mig de contagis, és el país europeu amb més infeccions i França, amb més de tres milions d'infeccions, el primer de la Unió Europea. A França la segueix Espanya amb més de dos milions i mig de casos.«Les vacunes ens obren ara una altra finestra d'oportunitat per controlar la pandèmia, no la podem malgastar», avisa el director general de l'Organització Mundial de la Salut.Així, el món posa totes les seves esperances en les vacunes contra la covid-19. Ara mateix n'hi ha tres en circulació, principalment als països rics: la de Pfizer-BioNTech, la de Moderna i la d'Oxford-Astrazeneca.A escala mundial, Israel destaca per la ràpida administració de la vacuna entre els seus ciutadans. Més d'un 33% ja ha rebut la primera dosi de la vacuna, segons la web Our World in Data de la Universitat d'Oxford. El segueixen els Emirats Àrabs Units (26,48%), el Regne Unit (11,5%) i Bahrain (8,47%), mentre que a la Unió Europea poc més del 2% de la població ja té la primera dosi. Els britànics van començar a vacunar gairebé tres setmanes abans que els europeus.Per obtenir la immunitat cal una segona dosi i, per tant, el nombre de persones que ja estan protegides contra la covid-19 és menor. A Israel, un 18,76% de la població ha rebut ja dues dosis, però la resta de països estan molt per sota. Al Regne Unit està immunitzada un 0,7% de la població, mentre que a la Unió Europea és menys del 0,4%. A Espanya, van pel 0,37%.A Catalunya, segons les últimes dades, més de 186.200 persones han rebut la primera dosi i unes 36.000 la segona.Davant l'escassetat de dosis, l'OMS demana als governs que vacunin el personal sanitari i a la gent gran i que «comparteixin els excedents» amb els països més pobres. «L'OMS veu amb preocupació la desigualtat en l'accés a les vacunes. «Demaneu als vostres governs que comparteixin les vacunes», deia divendres Adhanom reclamant als ciutadans que pressionin les autoritats perquè siguin solidàries.