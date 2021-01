Espanya i Portugal restableixen els controls a la frontera terrestre fins al 10 de febrer per la covid-19

Les entrades i sortides d'ambdós països només es podran fer pels passos autoritzats i durant horaris determinats

Actualitzada 30/01/2021 a les 16:49

Espanya i Portugal restableixen temporalment els controls fronterers davant l'avanç de la tercera onada de covid-19. Segons ha publicat aquest dissabte el BOE, la mesura entrarà en vigor a partir de la una de la matinada d'aquest diumenge 31 de gener i s'allargarà fins al dimecres 10 de febrer. L'ordre del Ministeri de l'Interior estableix que durant aquest període només es permetrà la circulació de persones per motius laborals, per visitar cònjuges o parelles, i la de residents o estudiants. Les entrades i sortides del territori espanyol a través de la frontera amb Portugal només es podran fer pels passos autoritzats i durant els horaris determinats per la Direcció General de Policia en coordinació amb les autoritats lusitanes.