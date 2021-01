Tenir molt de greix en el coll augmenta la possibilitat de tenir problemes al cor

L'estudi s'ha fet a la Universidad de Granada i forma part del projecte Actibate

Un estudi de la Universidad de Granada ha revelat que l'acumulació de greix al coll és un factor que prediu la possibilitat de tenir adipositat central i total, risc cardiometabòlic (problemes de cor) i perfil inflamatori en adults joves sedentaris.Tradicionalment, l'acumulació de greix a nivell visceral ha estat considerat com un dels factors més relacionats amb el risc cardiometabòlic i inflamació crònica de baix grau en humans, segons ha informat la Universidad de Granada.Tanmateix, això ha provocat que l'estudi d'altres dipòsits grassos, així com la seva rellevància clínica i biològica, quedin en certa manera a l'ombra.Segons María José Arias Téllez, una de les autores principals d'aquest treball, diversos estudis han mostrat que l'acumulació de greix al coll, tant dipòsits superficials com la papada i els dipòsits més profunds, situats entre músculs i al voltant de les vèrtebres cervicals, augmenta de forma directament proporcional al pes o adipositat de la persona.I segueixen patrons específics d'acumulació, segons el sexe; de fet, l'increment de l'acumulació de greix en uns certs dipòsits del coll (principalment profunds) està relacionat amb la propensió a tenir un major risc cardiometabòlic.«No obstant això, l'evidència acumulada fins al moment es basa en experiments realitzats en pacients amb tumors benignes/malignes o altres patologies cròniques, i si pot generalitzar-se en adults relativament sans està encara per determinar-se».L'estudi forma part del projecte Actibate, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i el Fons de Recerca Sanitària de l'Instituto de Salud Carlos III.La investigació mostra que l'acumulació de greix al coll mesurada amb tomografia computada, així com la seva distribució en diferents compartiments, s'associa amb major adipositat total i central, major risc cardiometabòlic i un estatus més pro-inflamatori en adults joves sans, de manera independent a la quantitat de greix total i visceral.A més, entre les troballes més rellevants es va observar que aquesta acumulació de greix al coll era un factor tan potent (en termes de direcció i magnitud) com l'acumulació de greix visceral en la predicció del risc cardiometabòlic i estat inflamatori, especialment en homes.Segons Francisco Miguel Acosta Manzano, un altre dels autors principals de la recerca, aquests resultats reforcen la necessitat de continuar investigant en aquesta nova línia, amb l'objectiu d'entendre l'efecte de l'acumulació de greix a la part superior del tronc (incloent el coll), i les seves repercussions en el risc cardiometabòlic i la inflamació.