La tercera onada s'alenteix, però Sanitat avisa que queden «setmanes dures»

Actualitzada 29/01/2021 a les 21:04

Una compareixença amb poques novetats

La corba de la tercera onada comença a doblegar-se, segons ha dit aquest divendres al Congrés la ministra Carolina Darias que, malgrat aquest missatge d'optimisme, ha deixat clar que la situació és «molt preocupant», l'ocupació hospitalària elevada i queden per davant «setmanes dures».Darias ha reconegut que els indicadors continuen situant a Espanya en un escenari de «risc extrem, però estem començant a doblegar la corba». Així ho ha corroborat el Ministeri de Sanitat que ha notificat per segon dia un descens (encara que lleuger, de només tres punts) de la incidència acumulada fins a 886 casos per cada 100.000 habitants.No obstant això, torna a augmentar la pressió a les ucis, que tenen el 43,9% dels seus llits ocupats per pacients de covid amb un total de 4.723 malalts (115 més que ahir) i es manté l'ocupació hospitalària en el 24%.Poques dades noves ha ofert aquest divendres la ministra Darias en la seva primera compareixença al Congrés com a titular de Sanitat, en comissió extraordinària per analitzar la pandèmia.Davant una oposició, que li ha exigit «reorientar» l'estratègia de vacunació i que escolti les comunitats autònomes, la ministra ha afirmat que la campanya de vacunació va per «bon camí» i ha avançat que el març vinent podrien estar vacunats el 80 per cent dels majors de 80 anys i el personal sanitari i sociosanitari.També ha donat l'última dada de casos confirmats de la soca britànica a Espanya: 350.Si bé ha estimat que els casos sospitosos poden suposar entre un 5 i 10 per cent del total de casos confirmats.Respecte als problemes en el subministrament de vacunes, Darias ha garantit que hi haurà segones dosis per a les persones ja immunitzades.«Ningú que vulgui vacunar-se a Espanya es quedarà sense fer-ho» ha dit la ministra, qui ha subratllat que la farmacèutica Pfizer s'ha compromès a compensar els retards.I ha afirmat que les autonomies ja coneixen el nombre de vacunes que rebran en les pròximes cinc setmanes pel que poden planificar els seus subministraments.Darias també ha demanat als diputats que siguin conscients que la tercera onada s'ha produït sense que la segona hagués completat el descens, per la qual cosa ha considerat «essencial» mantenir les mesures «que sabem que funcionen».