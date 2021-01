«Els beneficis per prevenir la covid-19 continuen sent de més pes que els riscos i per això no es recomanen canvis pel que fa a l'ús de la vacuna», diu l'EMA sobre la vacuna de Pfizer, la primera autoritzada a la Unió Europea fa poc més d'un mes.«En molts casos relacionats amb persones majors de 65 anys, la progressió de (múltiples) malalties preexistents semblaven ser una explicació plausible de la mort. En algunes persones, les cures pal·liatives ja s'havien iniciat abans de la vacunació», argumenta l'EMA sobre la mort de persones grans que havien rebut la primera dosi.