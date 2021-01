Actualitzada 29/01/2021 a les 14:15

Felip VI s'ha congelat el sou i el 2021 cobrarà el mateix que l'any passat: 253.850 euros bruts. El monarca tampoc eleva l'assignació als altres membres de la Família Reial. La reina Letizia cobrarà 139.610 euros i la reina Sofia 114.240, segons han informat fonts del Palau de la Zarzuela. El Rei no aplicarà la pujada salarial del 0,9% als funcionaris als membres de la Família Reial, com sí que va fer anys anteriors. La princesa Elionor i la infanta Sofia no reben assignació. D'altra banda, per primer cop l'assignació del rei emèrit Joan Carles I no està inclosa en el pressupost de la Casa Reial, ja que se li va retirar arran dels escàndols. Els diners que no percebrà l'exmonarca aniran destinats a altres fins, com la digitalització.